Harter Kampf : Rafael Nadal muss beissen – steht aber am French Open wieder im Halbfinal

Der Spanier besiegt im Viertelfinal den Argentinier Diego Schwartzman nach hartem Kampf in vier Sätzen.

Doch Nadal setzte sich in vier hart umkämpften Sätzen durch.

Topfavorit Rafael Nadal hat am French Open wieder einmal den Halbfinal erreicht. Der 13-malige Paris-Champion gewann am Mittwoch gegen den Argentinier Diego Schwartzman 6:3, 4:6, 6:4, 6:0, wurde aber dabei zum ersten Mal in diesem Jahr im Stade Roland Garros richtig gefordert. Drei Sätze lang konnte Schwartzman die Partie offen gestalten. Dann setzte sich die Weltklasse des 35-jährigen Spaniers doch wieder durch.