Australian Open: Verletzter Rafael Nadal scheitert in Runde 2

Australian Open : Verletzungsdrama um Rafael Nadal – Titelverteidiger scheitert in Runde 2

Die Titelverteidigung ist misslungen. Rafael Nadal spielt trotz Verletzung sein Spiel gegen den US-Amerikaner Mackenzie McDonald fertig, verliert aber in drei Sätzen.

Doch der Titelverteidiger verliert in drei Sätzen.

Griff an den Bauch: Rafael Nadal spielt seine Zweitrunden-Partie am Australian Open trotz Bauchmuskelverletzung zu Ende.

Geschwächt von einer Verletzung ist Titelverteidiger Rafael Nadal beim Australian Open bereits in der zweiten Runde ausgeschieden. Der 36-jährige Spanier verlor am Mittwoch gegen den US-Amerikaner Mackenzie McDonald 4:6, 4:6 und 5:7 und kassierte sein frühestes Aus beim Hartplatzturnier in Melbourne seit 2016.