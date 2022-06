Chronische Verletzung : Rafael Nadal spielte Final des French Open mit betäubtem Fuss

Mit einem Dreisatz-Sieg gegen Casper Ruud sicherte sich der Spanier seinen 22. Grand-Slam-Titel. Damit dies möglich wurde, musste sein Arzt zu drastischen Massnahmen greifen.

Hier gewinnt Sandkönig Nadal in Paris und wird von seinen Emotionen übermannt. Video: SRF

Darum gehts

«Ich habe ohne Gefühl im Fuss gespielt», sagte Rafael Nadal nach seinem 14. Triumph am French Open. Der Hintergrund: Der 36-Jährige leidet seit geraumer Zeit am sogenannten Müller-Weiss-Syndrom, einer chronischen Fussverletzung, die für Nadal höllische Schmerzen nach sich zieht.

Um überhaupt im Paris-Final gegen den 23-jährigen Jungspund Casper Ruud antreten zu können, hat ihm sein Arzt deshalb vor dem Match den Fuss betäubt. «Mein Arzt, der mich in Paris begleitet, hat mir eine Spritze in den Fussnerv gegeben», erklärte Nadal gegenüber Eurosport. Nur so hätte er spielen können. Und: «Ich habe meinen Fuss nicht gespürt.»

Rafa macht trotzdem weiter

Auch in Bezug auf die schlimme Fussverletzung hatten vor dem Final Gerüchte die Runde gemacht, wonach es sich um Nadals letztes Match hätte handeln sollen. Entsprechend wirkte es so, als wollten die Fans in Paris mit ihrer Zuneigung versuchen, Nadal mit lauter Unterstützung von den unbestätigten Plänen abzuhalten.

Nach dem Triumph beruhigte Nadal aber seine Anhängerinnen und Anhänger mit den Worten: «Ich weiss nicht, was die Zukunft bringt, aber ich werde weiter kämpfen.» Der Mallorquiner sagte aber auch, sofern sich keine schnelle Lösung für die chronischen Beschwerden in seinem Fuss finden sollte, müsse er sich über «eine grosse Sache» Gedanken machen. «Ein grosser Eingriff, der mir nicht garantiert, dass ich danach wieder in der Lage sein werde, wettbewerbsfähig zu sein und der eine lange Zeit beanspruchen würde, um zurückzukommen.» Noch ist die glorreiche Laufbahn mit 22. Grand-Slam-Titeln aber nicht zu Ende.

Nadal gedenkt auch in Wimbledon anzutreten. Jedoch nicht mit demselben Prozedere wie vor dem French Open. «Ich respektiere Wimbledon sehr, es ist immer ein wichtiges Ziel im Jahr. Aber nein, ich werde so etwas für Wimbledon nicht wieder machen», sagte Nadal, «das hat keinen Sinn».

