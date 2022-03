Erste Niederlage 2022 : Rafael Nadal verliert Final in Indian Wells

Eine beeindruckende Serie von 20 Siegen hat ihr Ende genommen: Der Spanier Rafael Nadal hat beim Turnier in Kalifornien gegen den Amerikaner Taylor Fritz den Kürzeren gezogen.

Rafael Nadal hat seine erste Niederlage in diesem Jahr kassiert und den Final beim Masters in Indian Wells gegen Taylor Fritz verloren. Der 35 Jahre alte Spanier verlor am Sonntag 3:6, 6:7 (5:7) gegen den US-Amerikaner und beendete seine Serie von zuletzt 20 Siegen. Der Titel bei dem mit 8,6 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturnier ist der erste für den 24 Jahre alten Fritz auf der ATP-Tour. Er ist zudem der erste Amerikaner seit Andre Agassi 2001, der das Masters in Indian Wells gewinnen konnte.