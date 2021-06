Er braucht Ruhe - Rafael Nadal verzichtet auf Wimbledon und die Olympischen Spiele

1 / 3 Rafael Nadal verzichtet auf Wimbledon und die Olympischen Spiele in Tokio. AFP Er müsse auf seinen Körper hören, sagt der Spanier. AFP Nadal hatte 2008 und 2010 in Wimbledon triumphiert. AFP

Auch die Schweizerin Jil Teichmann wird nicht nach Tokio reisen.

Am French Open war Rafael Nadal im Halbfinal am späteren Sieger Novak Djokovic gescheitert und hatte damit seinen 14. Titel in Roland Garros verpasst. Nun verkündete der Spanier, dass er weitere Turniere auslassen wird, weil er eine Pause braucht. Dabei handelt es sich nicht um irgendwelche Turniere, sondern um Wimbledon und die Olympischen Spiele. Auf Twitter schrieb der 35-Jährige: «Es war keine leichte Entscheidung, die ich treffen musste. Aber ich muss auf meinen Körper hören. Ich habe es mit meinem Team diskutiert und ich verstehe jetzt, dass es die richtige Entscheidung ist.»

Nadal hatte in Wimbledon 2008 und 2010 zwei seiner 20 Grand-Slam-Titel geholt. An den Olympischen Spielen in Peking 2008 gewann er die Goldmedaille im Einzel. 2016 legte er im Doppel an der Seite von Marc López nach. «Die Olympischen Spiele haben mir immer viel bedeutet und sie hatten für mich als Sportler immer Priorität», schrieb Nadal. Und weiter: «Ich durfte drei Spiele erleben und hatte die Ehre, Fahnenträger für mein Land zu sein.»

Nadals Ziel ist es, seine Karriere so lange wie möglich zu verlängern. «Ich möchte das, was mich so glücklich macht, weiterführen: auf höchstem Level mitspielen.»

Auch Teichmann verzichtet

Kurz nach Nadal liess auch die Schweizer Tennisspielerin Jil Teichmann verlauten, dass sie auf Tokio verzichtet. Es sei ein schwieriges Jahr für sie gewesen. Corona und diversen Verletzungen haben ihr das Leben schwer gemacht. Zum Schuss schrieb die 23-Jährige: «Die Olympischen Spiele sind ein sehr spezieller Wettbewerb. Darum hoffe ich, 2024 in Paris dabei zu sein.»