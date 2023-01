Australian Open: Rafael Nadals Frau weint nach Verletzung

Rafael Nadal verliert in der zweiten Runde des Australian Open gegen den US-Amerikaner Mackenzie McDonald in drei Sätzen.

Für Titelverteidiger Rafael Nadal endet das Australian Open bereits in der zweiten Runde. Bei der klaren Dreisatz-Niederlage gegen die US-amerikanische Weltnummer 65 Mackenzie McDonald machte dem Spanier einmal mehr eine Verletzung zu schaffen.

Ende des zweiten Satzes humpelte der 36-Jährige nach einem langen Schritt mit schmerzverzerrtem Gesicht zur Bank. Dort liess sich Nadal zunächst im oberen Bereich des linken Beines behandeln, ehe er für weitere Untersuchungen in die Garderobe verschwand.

Trainer Moya ratlos

Bereits in Wimbledon hatte Nadal im vergangenen Jahr ein Verletzungsdrama über sich ergehen lassen müssen. Wegen einer Bauchmuskelverletzung musste der Spanier für seine Halbfinal-Partie gegen Nick Kyrgios Forfait erklären. Zudem leidet Nadal seit Jahren an chronischen Fussschmerzen. In der Vergangenheit hatte er deshalb bereits mehrfach über einen Rücktritt nachgedacht.