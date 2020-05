Oben hui, unten ...

Raffa zeigt, wie wir im Homeoffice aussehen

Top gestylt führt Youtuberin Raffa Zollo in ihrem neuesten Video einen imaginären Skype-Call. Nach dem Auflegen ist klar: Im Homeoffice und -schooling bleibt vieles verborgen.

«Hat sie nicht gemacht», «Stell dir vor, man würde in so einem Moment nicht richtig auflegen. Ciao Kakao» und «Fühl ich hahaha. Yes, Bitch» – so lauten die Top-Kommentare auf ein Instagram-Video der Schweizer Youtuberin Raffa Zollo. Darin zeigt sie, wie wohl viele von uns im Homeoffice arbeiten oder im Homeschooling lernen.