Saltosprünge

So waghalsig springt Ragettli in die Limmat

Sommer, Sonne, Saltos: Der Freestyle-Skier Andri Ragettli zeigt in seinem neuesten Video, wie abgefahrene Sprünge ins Wasser aussehen.

Der Freestyle-Skier Andri Ragettli macht erneut mit einem Video von sich reden. Nachdem er im Lockdown durch sein Haus turnte oder einen Parcours in Militärmontur durchlief, springt er in seinem neuesten Video kopfüber in die Zürcher Gewässer. Sei es ein Sprung über das Trampolin von der Kornhausbrücke oder ein Salto vom Letten-Viadukt: Der Flimser ist sich auch in seinem neuesten Video für nichts zu schade.