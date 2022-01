Zwei neue Stürmer für Cabral – Rahmen, Cabral, Kasami – jetzt spricht FCB-Boss David Degen Klartext

FCB-Mitbesitzer David Degen spricht an einer Medienkonferenz über die Trainer-Diskussion um Patrick Rahmen, die Nachfolge von Arthur Cabral und mögliche Abgänge in den kommenden Tagen.

Ein Trainer-Wechsel beim FC Basel sei ein Thema gewesen, gibt er zu.

Den Abgang von Topscorer Arthur Cabral will der Club mit zwei neuen Spielern kompensieren.

Am 19. Dezember 2021 deutete vieles daraufhin, dass das 2:2 gegen GC zum Rückrundenabschluss das letzte Spiel von Patrick Rahmen an der Seitenlinie des FC Basel gewesen sein könnte. In einem am selben Tag erschienenen Interview mit dem «Sonntagsblick», zählt FCB-Boss David Degen seinen Trainer öffentlich an. Als die Basler am Donnerstagnachmittag zur Rückrunden-Vorschau laden, ist Rahmen aber immer noch dabei.

Schon Ende Dezember hatte der FCB verkündet, weiter mit Patrick Rahmen zu arbeiten – und verlängerte dessen Vertrag gleich bis 2023. Degen gibt ehrlich zu: «Wir hatten im Dezember Gespräche mit anderen Kandidaten. Ja, ein Trainer-Wechsel war ein Thema.» Nach intensiven Gesprächen sei man zum Schluss gekommen, weiter an Rahmen festzuhalten. Wohl auch, weil andere Kandidaten wie Ex-Barcelona-Assistent Alfred Schreuder abgesagt haben. «Ich habe mich dafür bei Patrick Rahmen entschuldigt», sagt Degen angesprochen auf sein Interview.

Zwei neue Stürmer für Cabral

Auch sonst zeigte sich Degen am Donnerstag äusserst offen. Auch beim anderen grossen Thema neben der Trainer-Diskussion: der Wechsel von Topscorer Arthur Cabral zum FC Basel. «Stand jetzt ist der Transfer noch nicht durch», erklärte Degen. Man habe sich aber nach intensiven Gesprächen mit der Fiorentina geeinigt, nun stehe nur noch der Medizincheck aus. Der Brasilianer wird also nach Italien wechseln.

Was die Nachfolge des Brasilianers betrifft, hat Degen eine konkrete Vorstellung: «Wir wollen Arthur durch zwei Spieler ersetzen», so der FCB-Boss. «Einen Eins-zu-eins-Ersatz für Cabral wird es aber ohnehin nicht geben», stellt Kaderplaner Philipp Kaufmann klar. Gleich mehrere Namen geisterten zuletzt durch den St. Jakob-Park, darunter auch Jean-Philippe Mateta, der von Mainz aktuell an Crystal Palace ausgeliehen ist. Angeln sich die Basler also einen Stürmer aus der Premier League?

Abgang von Petretta und Kasami?

«Zu Namen äussern wir uns nicht», sagt Kaufmann. «Klar ist aber, dass gewisse finanzielle Rahmenbedingungen erfüllt werden müssen.» Ins gleiche Horn bläst auch David Degen: «Solche Löhne wie noch vor einigen Jahren wird der FCB in Zukunft nicht mehr zahlen», stellt dieser klar. Ein Transfer eines Premier-League-Spielers dürfte daher wohl eher schwierig werden.

So oder so wird der FCB in den kommenden Tagen noch auf dem Transfermarkt aktiv sein. «Wir werden mit grosser Wahrscheinlichkeit auch noch einen Innenverteidiger präsentieren», erklärt Degen. Zudem könnten gleich mehrere Spieler die Basler noch verlassen. Die heissesten Kandidaten sind Pajtim Kasami und Raoul Petretta.

«Wir haben beiden Spielern einen neuen Vertrag angeboten», erklärt Degen. «Pajtim Kasami zögert, dieses anzunehmen. Wir wissen aber nicht warum.» Anders präsentiert sich die Lage bei Linksverteidiger Petretta. «Er hat sich dazu entschieden, unser Angebot nicht anzunehmen und sich anderweitig umzuschauen», sagt Degen. Die FCB-Führung wolle die Zukunft jener Spieler, deren Verträge im Sommer auslaufen, möglichst schnell klären. «Wenn ein Spieler nicht mehr 100 Prozent gibt, hat es für ihn bei uns kleinen Platz mehr», sagt Degen.