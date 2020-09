Die Begrenzungsinitiative hat an der Urne ein klares Nein erhalten: 61,7 Prozent der Schweizer Stimmbürger lehnen das Begehren der SVP ab. Mit dem Volksentscheid rückt das Rahmenabkommen mit der EU wieder in den Fokus der politischen Diskussion.

Rettung durch Staat nicht erlaubt

Banken sind nicht betroffen vom Abkommen

Bund soll genau abklären

Der Verband wolle sich aber nicht an Spekulationen beteiligen. Es liege nun in der Verantwortung des Bundesrats, weitere Abklärungen zu machen, wie und ob die staatliche Beihilfe durch das Rahmenabkommen beeinflusst werde.

Banken werden auch in EU gerettet

Sorgen müssen sich die Kantonalbanken laut Jan Atteslander nicht machen: «Selbst wenn das EU-Beihilferecht die Schweizer Banken in der Zukunft nach Abschluss eines Finanzdienstleistungsabkommens betreffen würde, auf staatliche Hilfe müssten die Banken zum Beispiel zur Rettung in einer Finanzkrise nicht verzichten.»

So wurden in Deutschland und Österreich regionale Banken in der Finanzkrise mit Geldern vom Staat gerettet – trotz Beihilferecht. «Banken müssen also auch in der EU nicht auf staatliche Hilfe verzichten», sagt Atteslander: Das europäische Beihilferecht sei ein Gesetz mit vielen Ausnahmen.