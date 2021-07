Nachfolger übernimmt per sofort - Knall bei Raiffeisen – Präsident Lachappelle tritt zurück

Guy Lachappelle tritt per Ende Juli zurück.

Guy Lachappelle, seit 2018 amtierender Verwaltungsratspräsident von Raiffeisen Schweiz, hat den Verwaltungsrat informiert, dass er per Ende Juli 2021 von seinem Amt zurücktritt. Dies verkündet die drittgrösste Schweizer Bank am Donnerstagabend in einer Medienmitteilung. Bis dahin soll er dem Unternehmen noch zur Verfügung stehen um eine reibungslose Übergabe sicherzustellen.