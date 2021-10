Ungewollt komisch – Raiffeisen macht Werbung mit Meme – «musste kichern, als ich das Plakat sah»

Derzeit grinst der 76-Jährige in der Schweiz auf Plakaten für die Raiffeisenbank. Mit dem Sujet wirbt die Bank unter anderem für die Planung im letzten Lebensabschnitt. Ein Fakt, der Nutzerinnen und Nutzer im Internet sehr amüsiert. «Als ich die Werbung in Interlaken gesehen habe, musste ich kichern», schreibt Sorrikai7 auf Reddit. Dort macht das Bild von der Plakatwerbung gerade die Runde. «Das ist klar die beste Werbung aller Zeiten», heisst es weiter. «Für Leute, die das Meme nicht kennen: Kein Problem. Für Leute, die es kennen, ist es einfach verdammt genial. Es gibt wirklich keinen Nachteil bei dieser Sache», schreibt jrit93 auf Reddit.

Bank ersetzt Bild

20 Minuten hat nachgefragt, ob das Bild mit Absicht gewählt wurde – das ist allerdings nicht der Fall. «Bei der Erstellung einer Kampagne der Raiffeisenbank Jungfrau im Jahr 2016 wurde nach einem Bild eines Paares im fortgeschrittenen Alter gesucht. Das Stockfoto entsprach den Suchkriterien», erklärt der Mediensprecher von Raiffeisen Schweiz, Joël Grandchamp. Das Plakat sei nur in Interlaken aufgehängt worden. Eines davon hänge immer noch – wohl bis Frühjahr 2022. «Dann wird die Kampagne voraussichtlich erneuert», so Grandchamp. Auf der Website hat die Raiffeisen das Sujet am 11. Oktober ersetzt. Dies, nachdem ein Hinweis eingegangen war, dass «Hide The Pain Harold» auf dem Kampagnensujet ersichtlich ist.