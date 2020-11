Verschiedene Interessen : Raiffeisen tritt aus Bankiervereinigung aus

Die drittgrösste Bankengruppe der Schweiz verlässt den Branchenverband per Ende März 2021.

Keine Lust mehr: die Raiffeisen tritt aus der Bankiervereinigung aus (Archivbild einer Filiale in St. Gallen).

Die Schweizerische Bankiervereinigung muss einen gewichtigen Abgang hinnehmen. Raiffeisen verlässt den Branchenverband per Ende März 2021. Die drittgrösste Bankengruppe der Schweiz will ihre Interessen künftig eigenständig vertreten. Die Bankiervereinigung bedauert den Entscheid in einer Mitteilung.