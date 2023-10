Unklar ist, wie viel Schweine in Rain im Feuer verendet sind: Brandursache ist technischer Defekt  

Das Feuer in einer Scheune in Rain ist auf einen technischen Defekt zurückzuführen.

Nachdem am letzten Freitag eine Scheune in Rain niedergebrannt ist, dürfte die Ursache klar sein.

Der Schweinestall in Rain brannte am letzten Freitag nieder. Bei diesem Brand ist eine grosse Anzahl Schweine in den Flammen verendet. Wie die Kantonspolizei Luzern am Mittwoch mitteilte, kann die genaue Anzahl der getöteten Schweine noch nicht beziffert werden. Den Feuerwehren war es aber gelungen, Dutzende Tiere zu retten.