Inspiration4 : Rakete bringt erstmals vier Laien alleine ins Weltall

Der 38-jährige US-Milliardär Jared Isaacman hat bei SpaceX eine Dragon-Kapsel gechartert und diese mit drei weiteren Laien geteilt.

Erstmals sind vier Laien alleine zu einem mehrtägigen Weltall-Ausflug in die Erdumlaufbahn aufgebrochen. Die vom 38-jährigen US-Milliardär Jared Isaacman dafür beim Raumfahrtunternehmen SpaceX gecharterte Dragon-Kapsel startete am Mittwochabend mit Hilfe einer Falcon 9-Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida. SpaceX spricht von der «ersten nur mit Laien besetzten Mission in die Erdumlaufbahn» – an Bord ist kein ausgebildeter Profi-Astronaut, die Kapsel fliegt weitgehend automatisch.