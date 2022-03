Mehrere Explosionen : Raketenangriff auf Kiewer Einkaufszentrum tötet sechs Menschen

Eine gewaltige Explosion erschütterte am Sonntagabend ein zehnstöckiges Einkaufszentrum im Nordwesten der ukrainischen Hauptstadt. Feuerwehrleute suchen in den Trümmern nach weiteren Opfern.

Bei einem Angriff auf Kiew am späten Sonntagabend sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Eine gewaltige Explosion hatte das zehnstöckige Einkaufszentrum namens Retroville erschüttert. Am Montag laufen die Bergungsarbeiten weiter, Feuerwehrleute und Soldaten suchten in den Trümmern nach weiteren Opfern. Bürgermeister Witali Klitschko hatte in der Nacht zunächst einen Toten gemeldet.