Russland bestätigt viele Opfer bei Raketenangriff

Ukraine-Krieg : Kreml nennt nach Raketenangriff höchste Opferzahl seit Kriegsbeginn

Beim ukrainischen Angriff auf eine Truppenunterkunft sollen 63 Soldaten getötet worden sein. Noch nie hat Russland seit Kriegsbeginn bei einer einzelnen Attacke so viele Tote öffentlich bekannt gemacht.

In der Neujahrsnacht haben ukrainische Streitkräfte eine Unterkunft russischer Soldaten angegriffen.

Es handelte sich um die höchste von Russland selbst genannte Zahl von Toten an einem Ort seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine.

Bei einem Luftangriff in der Neujahrsnacht sind Dutzende russische Soldaten getötet worden.

Die Ukraine hat mit einem Luftangriff Dutzende russische Soldaten in einer Unterkunft im von Russland besetzten Donbass getötet. Das bestätigte das russische Verteidigungsministerium am Montag und sprach von 63 Toten. Das ukrainische Militär meldete sogar 400 Tote und 300 Verletzte. Russland nahm seinerseits erneut die Ukraine mit Drohnen unter Feuer. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg erwartet, dass der Krieg sich hinzieht, und forderte den Ausbau der westlichen Waffenproduktion. Militärexperten halten aber auch einen Waffenstillstand in diesem Jahr für möglich.