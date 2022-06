Ukraine-Krieg : Raketenangriff in Kiew – Vater stirbt nach Rettung seiner 7-jährigen Tochter

Am Sonntagmorgen griffen die russischen Streitkräfte Kiew an. Bilder von der Rettung eines kleinen Mädchens gehen um die Welt. Das ist die tragische Geschichte hinter dem Foto.

Am Sonntagmorgen kam es in Kiew zu mehreren Explosionen, nachdem die ukrainische Hauptstadt durch russische Raketen bombardiert wurde. Dies berichten mehrere Nachrichtenagenturen übereinstimmend. Neben einem neunstöckigen Wohnhaus wurde demnach auch das Gelände eines Kindergartens getroffen. «Ein siebenjähriges Mädchen wurde aus den Trümmern eines Wohnhauses im Bezirk Schewtschenko gerettet. Sie lebt. Rettungs- und Suchaktionen in einem Wohnhaus, das am Morgen von einer Rakete getroffen wurde, gehen weiter», schrieb Witali Klitschko auf Telegram.