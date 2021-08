«Das ist eine Sauerei!» - Rakitic-Club NK Pajde sorgt für Riesen-Wirbel im Amateurfussball

1 / 4 Der NK Pajde aus Möhlin/AG gilt als «Rakitic-Club». imago images/Pressinphoto Luka Rakitic, Vater von Ivan, war Gründer und langjähriger Präsident. freshfocus Ivan Rakitic spielte in seiner Karriere für den FC Basel, Schalke, Sevilla und Barcelona. imago images/AFLOSPORT

Darum gehts Kurz vor dem Saisonstart zieht sich der NK Pajde aus der 2. Liga zurück.

Gross ist der Ärger beim FC Black Stars, der wegen des »Rakitic-Clubs» in die 3. Liga absteigen musste.

Sportchef Peter Faé kritisiert den Nordwestschweizer Fussballverband heftig.

Dort wehrt man sich gegen die Vorwürfe.

Riesen-Ärger im Nordwestschweizer Amateurfussball! Der Aargauer Club NK Pajde zieht sich wegen Spielermangels wenige Tage vor dem Saisonstart aus der 2. Liga zurück. «Das ist eine Sauerei!», tobt Peter Faé. Der Unmut des Sportchefs des FC Black Stars Basel richtet sich aber nicht primär gegen den Verein aus Möhlin – sondern gegen den Nordwestschweizer Fussballverband.

Grund für den Ärger: Im Juni war NK Pajde abgeschlagen aus der 2. Liga interregional in die regionale 2. Liga abgestiegen. Als Folge dessen mussten drei statt zwei Teams aus der 2. Liga weichen, sodass die zweite Mannschaft des FC Black Stars als Drittletzter den Gang in die 3. Liga antreten musste. Ein Domino-Effekt, der wiederum die zweite Mannschaft des SC Dornach in die 4. Liga absteigen liess.

Black-Stars-Sportchef sauer

Nach dem kurzfristigen Rückzug von NK Pajde würde in der 2. Liga eigentlich wieder ein 14. Platz zur Verfügung stehen. «Das Wettspiel-Reglement lässt dies zum aktuellen Zeitpunkt nicht mehr zu», sagt Pascal Buser, Geschäftsführer des Nordwestschweizer Fussballverbands auf Anfrage von 20 Minuten.

Der FC Black Stars bleibt also in der 3. Liga. Das stösst bei Sportchef Faé auf Unverständnis: «An unserem Abstieg sind wir selber schuld. Dass der Verband in der Pajde-Angelegenheit aber nicht früher reagiert hat, kann ich nicht verstehen.» Es habe sich schon länger abgezeichnet, dass NK Pajde nicht in die Saison starten werde. «Der Verband hat einen Fehler gemacht. Man hätte im Vorfeld besser recherchieren sollen», sagt Faé.

Verband wehrt sich

Diese Vorwürfe weist der Verband zurück. «NK Pajde hat ein Team für die Saison gemeldet. Wir haben uns daraufhin immer wieder bei den Verantwortlichen über den Stand der Dinge erkundigt», erklärt Buser. Man sei jedoch immer wieder vertröstet worden. «Schlussendlich haben wir als Verband kein Druckmittel. Wir können eine Mannschaft in so einer Situation nicht ohne Weiteres aus der Meisterschaft ausschliessen.»

Der für den Wirbel verantwortliche NK Pajde ist kein unbeschriebenes Blatt. Gegründet wurde der Club aus Möhlin von Luka Rakitic, dem Vater des Ex-Barcelona-Stars Ivan Rakitic. Dessen Bruder Dejan stand noch bis vergangenen Sommer als Trainer an der Seitenlinie der ersten Mannschaft.

Pajde-Spieler jagten Schiedsrichter

Immer wieder sorgte NK Pajde in der Vergangenheit für Schlagzeilen – zumeist für negative. Im September 2019 kommt es beim 2.-Inter-Duell zwischen dem SC Zofingen und dem Rakitic-Club zu wüsten Szenen. Nach dem späten Siegestreffer des Heimteams kommt es zu vehementen Protesten. Zwei Spieler jagen den Schiedsrichter und dessen Assistenten über den Platz bis in die Kabine.

Später werden gegen die schuldigen Akteure mehrjährige Sperren verhängt. Zum im Regional-Fussball vorherrschenden Bild des Clubs passt auch eine Statistik aus der vergangenen Saison. In zwölf Spielen in der 2. Liga inter sammelte NK Pajde unglaubliche 300 Strafpunkte.

Kein Ärger in Dornach

Dejan Rakitic, der Bruder von Ivan, trainiert mittlerweile übrigens den SC Dornach (2. Liga inter). Ausgerechnet jenen SC Dornach, dessen zweite Mannschaft wegen des Pajde-Abstiegs in der neuen Saison nur noch in der 4. Liga spielt. Bei den Solothurnern hält sich der Ärger darüber aber in Grenzen.

Man habe die Entwicklungen um den NK Pajde natürlich auch aus der Ferne mitbekommen, meint Präsident Stefan Schindelholz. «Nun starten wir in der zweiten Mannschaft mit eigenen Junioren einen Neuanfang.»