Für 220 Millionen Euro – Ralf Dümmel verkauft sein Imperium an Löwen-Kollegen Georg Kofler

Sie sitzen beide in der Jury der TV-Sendung «Höhle der Löwen» und schnappen sich gegenseitig Start-ups zum Investieren weg: Die Unternehmer Ralf Dümmel und Georg Kofler. Doch nun spannen die beiden Investoren in der Geschäftswelt zusammen.

Der 54-Jährige Dümmel hat sein Konsumgüter-Imperium an den 64-jährigen Kofler verkauft, wie diverse deutsche Medien am Dienstag berichten. Kofler soll mit seinem Unternehmen Social Chain für die DS Gruppe von Dümmel rund 220,5 Millionen Euro hingeblättert haben.

Neue Aufgaben für Dümmel

Dümmel erhält nun neue Aufgaben. Er wird in der neuen Firmenstruktur als Vorstand die Bereiche Produkt, Einkauf, Handelsmarketing, Logistik und Vertrieb verantworten. Seine DS Gruppe mit Sitz in Hamburg erwirtschaftet mit seinen 550 Mitarbeitenden in diesem Jahr voraussichtlich einen Umsatz von über 270 Millionen Euro.