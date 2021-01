Während der letzten Etappe stürzte der 52-Jährige so schwer, dass er später seinen Verletzungen erlag.

Der Franzose nahm mit dem Motorrad in der «Original»-Kategorie teil.

Die geschichtsträchtige Rally Dakar hat an ihrem letzten Tag einen Todesfall zu vermelden: Der Franzose Pierre Cherpin erlag beim Transport nach Frankreich per Helikopter seinen Verletzungen, welche er sich bei einem Sturz letzten Sonntag zugezogen hatte. Ärzte fanden ihn auf der 7. Etappe der Rally zwischen Ha’il und Sakaka (Saudi Arabien) bewusstlos auf.

Der Franzose nahm an der Dakar-Rally in der « Original » -Kategorie teil. Diese zeichnet sich dadurch aus, dass den Fahrern strikt keine Hilfe von aussen erlaubt ist und gilt deshalb als das purste Dakar-Erlebnis. Nach den harten Etappen verbringen die Teilnehmer ihre Nächte damit, an ihren Fahrzeugen zu schrauben um allfällige Mängel selbst zu beheben.