Rallye-Pilot Craig Breen prallt in Holzpfosten und stirbt

Es geschah am Donnerstag in Kroatien bei Testfahrten für das Rennen.

Er prallte mit hoher Geschwindigkeit in einen Holzpfosten.

Der Motorsport trauert um den Iren Craig Breen. Der Hyundai-Fahrer starb am Donnerstag im Alter von 33 Jahren bei einem Unfall während einer Testfahrt für das WM-Rennen in Kroatien. Das teilte sein Team mit. Der Vorfall ereignete sich gegen Mittag.

Medienberichten zufolge ist Breen in seinem Auto von der Asphaltpiste abgekommen, mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Holzpfosten gekracht und schliesslich noch an der Unfallstelle verstorben. Sein Beifahrer blieb unverletzt. «Hyundai Motorsport ist zutiefst erschüttert, zu bestätigen, dass Craig Breen heute bei einem Unfall während des Tests vor der Rallye Kroatien ums Leben gekommen ist», heisst es in einer offiziellen Mitteilung vom Donnerstag. Hyundai drückte den Hinterbliebenen das Beileid aus. Weitere Kommentare wolle man zurzeit aber nicht abgeben.