Bulldogge Rambo hat den Krebs besiegt

Rambo ist eine Französische Bulldogge, die es nicht einfach hatte in ihrem bisherigen Leben. Rambo kam am 16. Juli 2019 in einer Qualzucht zur Welt, wie 20 Minuten berichtete. Sein jetziger Halter hat ihn dann nach St. Margrethen SG adoptiert, doch anstatt eines unbesorgten Lebens zusammen, kam ein weiterer Tiefschlag auf die Beiden zu: Bei Rambo wurde Krebs am Oberkiefer diagnostiziert und zu allem Übel steckte der Besitzer aufgrund der Pandemie in finanziellen Schwierigkeiten.