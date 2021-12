Ramin Yousofzai und Robin Pickis verlassen das SRF und «Zwei am Morge»

1 / 3 Verlassen das SRF nach vier Jahren: Ramin Yousofzai und Robin Pickis. Screenshot/Youtube Es wird noch eine letzte Staffel mit dem Duo geben. SRF/Oscar Alessio Mit ihren Comedy-Inhalten begeistern sie auf Instagram regelmässig rund 45’000 Fans. Instgaram/srfzweiammorge

Darum gehts Ramin Yousofzai (29) und Robin Pickis (28) haben beim SRF das Format «Zwei am Morge» 2018 gegründet.

Seither sind die beiden das Aushängeschild der Comedy-Show.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer begeistert das Duo stets mit Witz und frechen Aktionen.

Nun verlassen sie das Schweizer Fernsehen, wie der Sender in einer Pressemitteilung bekannt gab.

Ramin will sich in Zukunft auf die Schauspielerei konzentrieren, Robin auf seine Selbstständigkeit.

Ein harter Schlag fürs SRF: Die «Zwei am Morge»-Mitgründer und -Aushängeschilder Ramin Yousofzai (29) und Robin Pickis (28) haben sich entschlossen das Schweizer Fernsehen zu verlassen. Nach viereinhalb Jahren werden sie Ende März 2022 ein letztes Mal im TV zu sehen sein. Das gab der Sender am Montag in einer Mitteilung bekannt.

«Nach vier erfolgreichen Jahren ist es nun an der Zeit, mich weiter auf die Schauspielerei zu konzentrieren und eigene Projekte vor und hinter der Kamera anzugehen», wird Ramin Yousofzai zitiert. Er sei stolz darauf, einen Teil der digitalen Transformation vom SRF mitgestaltet zu haben. Sein Kollege Robin Pickis brauche Abstand vom konstanten Content-Output. Es habe vieles von ihm abverlangt. Er wolle sich in Zukunft auf neue Dinge und Projekte konzentrieren – vor allem aber auf seine Selbstständigkeit. «Die Zeit bei ‹Zwei am Morge› zusammen mit dem ganzen Team war unvergesslich und ich möchte mich für alle Möglichkeiten und das entgegengebrachte Vertrauen bedanken!»

Die letzte Staffel in dieser Form

«Ramin und Robin haben zusammen mit dem Team mit viel Herzblut, Leidenschaft und vielen tollen Ideen die Marke und die DNA von ‹Zwei am Morge› zu dem gemacht, was sie heute ist. Für die Zukunft wünsche ich den beiden nur das Beste und viel Erfolg», heisst es vom Senior Produzent Matthias Püntener. Mit dem Abgang der beiden wird es auch gleich die letzte Staffel in dieser Form sein. Wie es mit dem Format weitergehen soll, will das SRF zu einem späteren Zeitpunkt kommunizieren.