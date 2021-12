Raubversuch auf Luxus-Bijouterie – Rammbock-Räuber sollen elf und sieben Jahre ins Gefängnis 

An einem Samstag im Mai 2016 kurz vor elf Uhr donnerte ein VW Touareg ins Schaufenster der Bijouterie Graff Diamonds an der Zürcher Bahnhofstrasse unweit des Paradeplatzes.

An einem Samstag im Mai 2016 kurz vor elf Uhr donnerte ein VW Touareg ins Schaufenster der Bijouterie Graff Diamonds an der Zürcher Bahnhofstrasse unweit des Paradeplatzes. Durch den Aufprall wurde die Fensterfront eingedrückt und eine 370 Kilogramm schwere Vitrine durch den Raum katapultiert. Da der Zugang ins Innere des Geschäfts durch die Trümmerteile völlig blockiert war, brachen die vier Räuber ihr Vorhaben ohne Beute ab. Zwei Männer flohen mit einem Roller, die beiden anderen zu Fuss – sie hatten den zweiten Roller nicht starten können.

Der Schaden an der Bijouterie war enorm und betrug knapp 300’000 Franken. Dem Überfall war eine lange Vorbereitungsphase vorangegangen. In den Anklageschriften wird minutiös beschrieben, wie die Männer die Roller und den VW Touareg in Deutschland und Italien kauften, Nummernschilder in Deutschland entwende te n, sich Vorschlaghämmer und eine Pistole besorgten sowie Geschäft und Fluchtweg auskundschafteten. Die Täter kehrten nach dem missglückten Überfall auf Luft- und Landweg nach Belgrad zurück. Am Mittwoch stehen nun zwei der mutmasslichen Täter vor dem Bezirksgericht Zürich.

Seit 2018 im Gefängnis

Der 4 3 -Jährige wird zusätzlich angeklagt, an einem bewaffneten Raubüberfall auf eine n Juwelier in Schleswig Holstein (D) im Juli 2017 mitbeteiligt gewesen zu sein. Dabei erbeuteten die beiden Täter Uhren im Verkaufswert von 174’000 Euro, die sie für 31’000 Euro an einen Hehler weiterverkauften. Der zweite mutmassliche Täter ist ein in Zürich-Oerlikon wohnhafter Serbe. Er war beim Überfall auf die Bijouterie an der Bahnhofstrasse nicht dabei, war jedoch bei der Planung und Organisation mitbeteiligt. Dies , weil er mit den örtlichen Verhältnissen und hiesigen Begebenheiten sehr gut vertraut war, wie es in der Anklageschrift heisst.