Rammstein: Feministin und Musikexperte sagen, ob man Pussy noch hören darf

Darum gehts Nach den Vorwürfen gegen Till Lindemann stellt sich die Frage: Darf man Songs wie «Pussy» überhaupt noch hören?

«Pussy» erschien bereits 2009. Im Lied spricht der Protagonist vom Sextourismus und deutschen Stereotypen.

Eine Expertin für Gewaltprävention sagt: Die Debatte müsse sich auf den Umgang mit Gewaltopfern konzentrieren.

Ein Musikjournalist sagt: Es sei problematisch, rückwirkend Liedzeilen zu verurteilen.

Vor dem Hintergrund der Missbrauchsvorwürfe gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann gerieten auch manche Songtexte der Band wieder verstärkt ins Visier. Zum Beispiel das Lied «Pussy» mit Zeilen wie «You’ve got a pussy, I have a dick, ah, so what’s the problem? Let’s do it quick».

«Solche Lieder verharmlosen und normalisieren sexualisierte Gewalt gegen Frauen», sagt Anna-Béatrice Schmaltz, Expertin für Gewaltprävention bei cfd – die feministische Friedensorganisation, zu 20 Minuten. «Man gewöhnt sich an solche Narrative und findet sie vielleicht sogar lustig. Infolgedessen werden Opfer, die an die Öffentlichkeit gehen, weniger ernst genommen.»

«Wie gehen wir mit Gewaltbetroffenen um?»

Die aktuelle Debatte rund um Rammstein und die Vorwürfe gegen Till Lindemann würden viele wichtige gesamtgesellschaftliche Fragen aufwerfen, sagt Schmaltz. «Es geht darum, sich als Gesellschaft zu fragen: Wie reden wir über Sexualität und Gewalt, wie gehen wir mit Bands um, die immer wieder gewaltverherrlichende Kunst produzieren, was darf Kunst überhaupt und ganz besonders: Wie gehen wir mit Gewaltbetroffenen um?» Es gehe nicht darum, Kunst zu verbieten. «Wir müssen uns als Gesellschaft aber fragen, was wir alles tolerieren und was nicht.»

Sie erkenne in der aktuellen Debatte einerseits Solidarität und Mitgefühl für die mutmasslich betroffenen Frauen. «Ich sehe da einen klaren Fortschritt zu noch vor ein paar Jahren», sagt Schmaltz. Andererseits gebe es viel Hass und Vorwürfe, dass es den Frauen nur um Ruhm und Aufmerksamkeit gehe.

Der Diskurs sei der erste Schritt, um ein Bewusstsein in der Gesellschaft zu schaffen. «Aber es kann auch dazu führen, dass Betroffene den Hass gegen mutmassliche Opfer mitbekommen und sich deswegen weniger trauen, über ihre Erfahrungen zu sprechen und sich Hilfe zu holen», so Schmaltz.

Anderes gesellschaftliches Bewusstsein

Dominic Dillier, SRF-Musikredaktor und Moderator der Radioshow «Rock ist Tot», findet es «problematisch, rückwirkend Texte zu zerpflücken, die jahrelang gefeiert wurden», wie er zu 20 Minuten sagt. Rockmusik sei an sich traditionell ein sexuell aufgeladenes Genre, «das Bild des männlichen ‹Sexgottes› wird seit Elvis, den Rolling Stones oder Led Zeppelin im Rock ’n’ Roll transportiert; und Rammstein hat schon immer bewusst mit Texten zu Gewalt, NS-Symbolik und Sex provoziert.»

Die Szene habe sich jedoch in den letzten Jahren stark verändert, «es ist 2023 und es herrscht ein ganz anderes gesellschaftliches Bewusstsein als zum Beispiel noch in den Sechzigerjahren», sagt Dillier. Er betont, dass auch in anderen Genres wie der Rap-Musik sexualisierte Gewalt gegen Frauen seit Jahrzehnten verherrlicht werde. «Heute ist die Gefahr für die Künstler grösser, etwas zu veröffentlichen, das auf Kritik stösst», so Dillier. «Sachen, die vor 20 Jahren noch toleriert wurden, werden heute nicht mehr toleriert.»

«Das finde ich heuchlerisch»

Dillier verweist auf den Gedichtband «100 Gedichte», den Lindemann bereits vor zwei Jahren veröffentlicht hat. Der Verlag hat den Gedichtband jetzt aus dem Sortiment genommen. «Das finde ich heuchlerisch. Der Verlag hat bei Erscheinen des Bandes mit der Kunstfreiheit argumentiert und heute nehmen sie es aus dem Sortiment, die Texte waren aber damals schon ekelhaft», sagt Dillier. Der Verlag schreibt in einer Stellungnahme, dass die Empörung über den Text auf der Verwechslung des lyrischen Ichs mit dem Autor Lindemann basiere. «Das finde ich natürlich auch, nur weil jemand über Gewalt schreibt, heisst das nicht, dass dieser Jemand diese Gewalt auch ausführt.»

Für Till Lindemann gilt die Unschuldsvermutung.

