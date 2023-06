Rammstein: Row Zero und Backstagepartys gestrichen

1 / 5 Rammstein-Frontmann Till Lindemann steht aktuell im Kreuzfeuer schwerer Anschuldigungen. imago images/STAR-MEDIA Am Wochenende hat die Band eine Stellungnahme veröffentlicht. imago images/Eventpress «Wir verurteilen jede Art von Übergriffigkeit und bitten euch: Beteiligt euch nicht an öffentlichen Vorverurteilungen jeglicher Art denen gegenüber, die Anschuldigungen erhoben haben. Sie haben ein Recht auf ihre Sicht der Dinge», heisst es unter anderem. REUTERS

Darum gehts Die Vorwürfe gegen Rammstein und Frontmann Till Lindemann bewegen Veranstalter und Politiker zum Handeln.

Zudem gab eine deutsche Drogeriekette bekannt, den Verkauf von Rammstein-Parfüms zu stoppen.

Auf die Durchführung der «Europa Stadion Tour» haben die Vorwürfe bislang keine Auswirkungen.

Seit einem Konzert in der litauischen Hauptstadt Vilnius am 22. Mai 2023 sieht sich Rammstein-Sänger Till Lindemann (60) massiven Vorwürfen ausgesetzt. Die Rede ist von Machtmissbrauch und einem System, das Frauen gecastet und ihm zugeführt haben soll. Betroffene Fans berichteten davon, in einen abgesperrten Bühnenbereich, der sogenannten Row Zero (Reihe null), geholt und danach im Backstagebereich sexuell bedrängt worden zu sein. Auf Durchführung der «Europa Stadion Tour» hatten die Vorwürfe bislang keine Auswirkungen – aber es gibt andere Konsequenzen:

Keine Row Zero bei Rammstein in München

In den nächsten Tagen stehen gleich vier Rammstein-Konzerte im Münchner Olympiastadion an. Drei Stadtratsfraktionen hatten einen Antrag gestellt, in dem besondere Auflagen für die Events zwischen dem 7. und 11. Juni gelten sollen. Der Antrag prüft unter anderem, ob die sogenannte Row Zero (Reihe null) – künftig aus Sicherheitsgründen verboten werden kann. Zudem solle entschieden werden, ob bei den Auftritten Sicherheitsteams und «Safe Spaces» für die Fans verpflichtend vorgeschrieben werden können.

Wie die «Bild» berichtet, kam es in dieser Frage zu einer kurzfristigen Entscheidung. Der Pressesprecher der Olympiapark München GmbH teilte demnach offiziell mit: «Es wird keine Row Zero und keine After-Show-Partys geben. Das haben Veranstalter und Band entschieden.»

Rammstein-Parfüm kippt aus Drogerie-Sortiment

Die Drogeriekette Rossmann hat unterdessen Parfüms der Band aus ihrem Online-Shop zumindest vorerst entfernt. «Die Entwicklungen waren Anlass für uns, den Online-Verkauf des Rammstein-Parfüms einzustellen und sämtliche Schritte einzuleiten, um die Bewerbung der Produkte zu stoppen», erklärt eine Sprecherin des Unternehmens der «Bild»-Zeitung.

Man verfolge aufmerksam die Berichterstattung, heisst es weiter. Dem Bericht zufolge wurde in dem Online-Shop zuvor unter anderem ein Rammstein-Parfüm mit dem Namen «Kokain» angeboten.

Verlag beendet Zusammenarbeit

Der Verlag Kiepenheuer & Witsch beendete mit sofortiger Wirkung seine Zusammenarbeit mit Lindemann. Der Kölner Verlag, der die Bände «In stillen Nächten» und «100 Gedichte» mit teils heftig umstrittenen Gedichten Lindemanns herausgebracht hatte, gab seine Entscheidung am Freitag bekannt. «Im Zuge der aktuellen Berichterstattung haben wir Kenntnis erlangt von einem Porno-Video, in dem Till Lindemann sexuelle Gewalt gegen Frauen zelebriert und in dem das 2013 im Verlag Kiepenheuer & Witsch erschienene Buch «In stillen Nächten» eine Rolle spielt», heisst es in der Begründung des Verlags.

In einem seit drei Jahren im Netz kursierenden Video zum Lindemann-Song «Till The End» ist der Sänger in zahlreichen pornografischen Szenen mit jungen Frauen zu sehen. In einigen Sequenzen wird ein Gedichtband dabei verwendet und ein Gedicht zitiert. Vom Verlag war zunächst nicht zu erfahren, seit wann dieses Video bei den zuständigen Stellen bekannt ist.

Kein Auftrittsverbot

Zu einem offiziellen Auftrittsverbot von Rammstein wird es den Berichten zufolge nicht kommen. Die Entwicklungen in dem Fall würden genau beobachtet und geprüft, sagte Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner (46, CSU) gegenüber der «Bild». Die SPD-Fraktionschefin im Münchner Stadtrat, Anne Hübner (44), betonte dagegen, dass Schadensersatzforderungen in zweistelliger Millionenhöhe die Folge der Konzertabsage sein würden.

Rammstein hatte am Wochenende auf die Vorwürfe reagiert und in einem Statement geschrieben: «Wir verurteilen jede Art von Übergriffigkeit und bitten euch: Beteiligt euch nicht an öffentlichen Vorverurteilungen jeglicher Art denen gegenüber, die Anschuldigungen erhoben haben. Sie haben ein Recht auf ihre Sicht der Dinge.» Gleichzeitig betont die Gruppe: «Wir, die Band, haben aber auch ein Recht – nämlich ebenfalls nicht vorverurteilt zu werden.»