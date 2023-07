Rammstein Konzert Berlin: «Und die Sänger vögeln nicht mehr»

Die Rammstein Tournee läuft weiter – trotz der Vorwürfe gegen einzelne Mitglieder der Band. Von einem Riesen-Publikum liessen sie sich auch vergangenen Montag im Berliner Olympiastadion feiern, gleichzeitig kamen am selben Tag in einem Artikel der «Süddeutschen Zeitung» zwei weitere Frauen zu Wort, die von angeblicher sexueller Nötigung berichten.

«Und die Sänger vögeln nicht mehr»

In «Ohne dich» heisst es eigentlich: «Und der Wald, er steht so schwarz und leer// Weh mir, oh weh // Und die Vögel singen nicht mehr». Lindemann verdrehte kurzerhand zwei der Wörter und so hiess es am Montag in Berlin: «Und die Sänger vögeln nicht mehr.»