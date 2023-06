Ramona Bachmann heiratet Charlotte Baret

1 / 6 Hier zu sehen: Ramona Bachmann (l.) und Charlotte Baret. Instagram Der Nati-Star heiratete die Tänzerin in Paris. Instagram Bachmann sagt: «Der beste Tag meines Lebens, sie ist die Liebe meines Lebens.» Instagram

Darum gehts Im Sommer findet die Frauen-WM in Neuseeland und Australien statt.

Kurz bevor die Vorbereitung startet, hat Ramona Bachmann Charlotte Baret geheiratet.

Gegenüber 20 Minuten spricht sie exklusiv über ihre Gefühle.

Ende Februar verriet Ramona Bachmann gegenüber 20 Minuten, dass sie noch vor der WM in Neuseeland und Australien ihre Partnerin Charlotte Baret heiratet. Am Wochenende war es nun soweit. Der 32-jährige Nati-Star und die Tänzerin gaben sich in Paris auf dem Standesamt das Jawort.

Auf Instagram schreibt die Fussballerin, die nun offiziell Ramona Bachmann Baret heisst: «Der beste Tag meines Lebens, sie ist die Liebe meines Lebens.» Sie habe es geliebt, diesen besonderen Tag mit ihrer Familie und all ihren Freunden, die zur Familie geworden seien, zu feiern. «Erinnerungen, die ich nie vergessen werde», so Bachmann weiter.

«Der Tag war wirklich mega schön»

Gegenüber 20 Minuten ergänzt sie exklusiv: «Die Hochzeit war ein absolutes Highlight, es war der schönste und speziellste Tag bisher in meinem Leben.» Nervös sei sie komischerweise gar nicht gewesen. «Der Tag ging fast zu schnell vorbei, weil ich die Zeit so genossen habe», so Bachmann weiter.

Freust du dich auf die Frauen-WM? Ja. Nein. Ich freue mich vor allem für Ramona Bachmann.

Der Nati-Star und die Tänzerin gingen nach dem Ja-Wort auf einem Boot vor dem Eiffelturm Mittagessen. Bachmann: «Das war mir sehr wichtig, vor allem auch für die Hochzeitsgäste, die den Eiffelturm nicht täglich sehen.» Am Abend folgte ein Besuch in einem indischen Restaurant. Glücklich sagt sie: «Der Tag war wirklich mega schön und es gab einen tollen Vibe – unvergesslich!»

Zahlreiche Nati-Stars beglückwünschten das Ehepaar auf Social Media. Bei der Hochzeit vor Ort waren etwa Nati-Spielerin Meriame Terchoun und auch Rachel Rinast, die erst vor kurzem ihren Rücktritt bekanntgab und nun unter anderem als SRF-Expertin arbeitet. In einem halben Jahr kommt es zur grossen Hochzeit in La Réunion. Hintergrund: Auf der Insel, ein französisches Übersee-Département im Indischen Ozean, lebt die Familie Barets. Im Winter verbrachte das Paar seinen Urlaub dort und rettete einen Strassenhund.

Hier ist die Verlobung von Ramona Bachmann und Charlotte Baret zu sehen. Instagram

Name auf dem Trikot ändert sich nicht

Bachmann und Baret sind seit etwas mehr als zwei Jahren ein Paar. Die Schweizer Fussballerin des Jahres stellte Baret vor der letztjährigen EM die wichtigste aller Liebes-Fragen: «Willst du mich heiraten?» 20 Minuten verriet sie kurz darauf , dass sie sehr nervös gewesen sei. Nicht vor der Reaktion ihrer Partnerin – aber: «Ich war eher einfach gestresst, weil ich wollte, dass alles perfekt wird.» Aber das sei es dann geworden.

Vor einem Jahr gab die Verlobung der Fussballerin einen Boost für die EM. Und für die Weltmeisterschaft in Neuseeland und Australien? Bachmann: «Ich nehme an, dass es mir einen Boost geben wird. Ich bin sehr glücklich momentan.» Charlotte werde aber nicht ans Turnier kommen: «Sie studiert und hat Prüfungen. Sie wird mich vor dem TV unterstützen.» Und so bleibt nur noch eine Frage am Ende: Steht künftig Bachmann Baret auf den Trikots? Der Nati-Star verneint: «Es bleibt Bachmann, sonst wird es ein wenig lang.»