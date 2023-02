Ramona Bachmann: Nati-Star heiratet vor der WM Charlotte Baret

So romantisch verlief der Verlobungsantrag von Ramona Bachmann und Charlotte Baret. Instagram

«Ich kann das aufregendste Jahr von meinem Leben kaum erwarten.» Diese herzigen Worte schrieb Ramona Bachmann am Valentinstag auf Insta unter ein Foto von ihr und ihrer Verlobten Charlotte Baret. Diese antwortete: «Du bist meine Liebe jeden Tag im Jahr.» Bereits zu diesem Zeitpunkt konnte man ahnen: Bei der Tänzerin und dem Nati-Star steht was Grosses bevor. Dies bewahrheitet sich nun während des Trainingslagers der Schweizerinnen in Marbella.

Bachmann verrät nämlich: «Ja, die standesamtliche Hochzeit ist vor der WM (20. Juli – 20. August, d. Red) geplant!» Dabei grinst die 32-Jährige über das ganze Gesicht und Teamkollegin Ana-Maria Crnogorcevic, die neben ihr sitzt, lacht und reisst ihre Hände in die Höhe. Mehr will Bachmann (noch) nicht verraten. Mit Baret ist sie seit gut zwei Jahren zusammen.

Hochzeit soll für Boost sorgen

Die Schweizer Fussballerin des Jahres fragte Baret vor der letztjährigen EM die wichtigste Liebes-Frage aller Zeiten: «Willst du mich heiraten?» Zu 20 Minuten verriet sie kurz darauf, dass sie sehr nervös gewesen sei. Nicht vor der Reaktion ihrer Partnerin – aber: «Ich war eher einfach gestresst, weil ich wollte, dass alles perfekt wird.» Aber das sei es dann geworden. Für die Verlobung zog Bachmann auf der griechischen Insel Lefkada alle Register. Sie wählte den Moment des Sonnenuntergangs, auf dem Boden lagen verteilt rote Rosenblätter, weisse Kerzen brannten. Romantik pur.

Vor einem Jahr gab die Verlobung der Fussballerin einen Boost für die EM. Die Hochzeit wird für die 32-Jährige wieder ein solcher für die Weltmeisterschaft in Neuseeland und Australien sein. Auch wenn sie weiss, dass noch viel Arbeit auf die Schweiz wartet. Die erste Trainingswoche unter Neu-Coach Inka Grings erlebte sie aber als sehr positiv. «Jetzt kommt es darauf an, dass wir die Ideen und Vorgaben von Inka optimal umsetzen.»

«Ich bin ein grosser Fan von Granit Xhaka»

Was sie hingegen stört, ist die Entwicklung des Frauenfussballs. So sei nach der EM eine riesige Euphorie entstanden, die nun aber ungenutzt bliebe. «Die Vereine machen zu wenig», so Bachmann, die bei PSG spielt. Sie erzählt, dass die Partien in der französischen Liga teilweise auf Feldern stattfinden, wo 50 Fans Platz haben. «Fans wollen die Spiele schauen, aber so ist es schwierig.» Sie sei dafür, dass die Spiele in den grossen Arenen stattfinden würden. «Nur so kann man Werbung für den Frauenfussball machen.»

Ein weiterer Punkt, den Bachmann anspricht, sind die Strukturen in der Schweizer Liga. «Wenn die Frauen direkt nach der Arbeit ins Training müssen, fehlen komplett die Erholungsphasen. Das ist schwierig.» Crnogorcevic ist der gleichen Meinung: «Im Gegensatz zu den Top-Nationen haben wir keine Profiliga, nicht einmal Halbprofi. Wenn du acht Stunden am Tag arbeitest, kannst du am Abend nicht mehr vier Stunden trainieren.» Die Folge sei, dass sie und andere Spielerinnen aus den Top-Ligen athletischer seien.

Captain Lia Wälti stellt derweil den Willen des Schweizerischen Fussballverbands hinsichtlich Verbesserungen im Frauenfussball in den Vordergrund. Ebenso lobt sie Granit Xhaka, ihr Pendant bei den Männern: «Granit kann ja eigentlich sagen, was er will, in der Schweiz wird es immer kritisch angeschaut.» Sie sei ein grosser Fan von ihm und seiner Einstellung. Und: «Ich kann mir ein Stück abschneiden von seinem Optimismus und Selbstbewusstsein.»