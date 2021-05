Out gegen Barcelona - Ramona Bachmann scheitert mit PSG im Champions-League-Halbfinal

Bachmann stand bei PSG in der Startaufstellung und wurde in der 73. Minute ausgewechselt. Lieke Martens war mit einem Doppelpack die Matchwinnerin für Barcelona. Bei den Katalaninnen sass Nati-Spielerin Ana Maria Crnogorcevic 90 Minuten auf der Bank. Im Final am 16. Mai in Göteborg geht es für Barcelona gegen Chelsea.