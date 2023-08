Transfers: PSG will Randal Kolo Muani

Der FC Lugano verliert den algerischen Stürmer Mohamed El Amine Amoura definitiv an Union Royale Saint-Gilloise. Amouras Transfer wird aber erst am nächsten Donnerstag vollzogen werden. Damit wird der Algerier in den Playoffs der Europa League gegen den FC Lugano nicht spielberechtigt sein.

Amoura, der seit August 2021 im Cornaredo gespielt hat, kam in zwei Saisons bei den Bianconeri auf 57 Einsätze in der Super League, acht im Schweizer Cup und auf einen Einsatz in der Vorrunde der Conference League. In diesen Spielen erzielte er insgesamt 17 Tore. (hua)