DFB-Pokal: Eintracht Frankfurt schlägt Union Berlin

Im DFB-Pokal stehen am Dienstag zwei Viertelfinal-Partien an.

Nati-Star Djibril Sow (spielte durch) darf mit Eintracht Frankfurt dank Randal Kolo Muani vom ersten DFB-Pokal-Final seit der Titelnacht 2018 träumen. Der Europa-League-Sieger gewann am Dienstag den ersten Viertelfinal gegen Urs Fischers 1. FC Union Berlin verdient mit 2:0 (2:0) und wahrte damit die Chance auf die Reise zum Endspiel nach Berlin. Kolo Muani sorgte mit zwei Toren (11. Minute/13.) – jeweils nach Vorlage von Mario Götze – vor 49’500 Zuschauenden für die frühe Vorentscheidung.

Die Eintracht-Fans feierten den ersten Sieg seit sieben Pflichtspielen. Union Berlin muss sich derweil gezwungenermassen auf die Bundesliga konzentrieren, wo die Qualifikation für die Champions League realistisch ist. Die Frankfurter von Trainer Oliver Glasner bekommen den Halbfinal-Gegner am Ostersonntag zugelost. Im zweiten Pokal-Halbfinal empfängt am späten Dienstagabend Yann Sommers FC Bayern den SC Freiburg. Am Mittwoch kommt es zu den Duellen Leipzig gegen Dortmund und Nürnberg gegen Stuttgart.