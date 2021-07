Finale EM 2020 - Randale nach England-Niederlage – Polizei verhaftet 49 Krawallmacher

Polizisten bewachen die Fan-Zone am Trafalgar Square.

Fans versammeln sich vor dem Wembley-Stadion in London während des Spiels.

Die Polizei nahm 49 Personen fest, wie es am Montagmorgen heisst.

Ein Versuch, die Fan-Zone am Trafalgar Square zu stürmen, konnte verhindert werden.

Mit Spezialausrüstung und Schutzschildern ausgestattet, bahnten sich die Polizisten am Sonntagabend ihren Weg durch die Londoner Innenstadt. Tausende Fans stürmten nach der Niederlage gegen Italien die Strassen. Noch während des Spiels versuchten Fans ohne Ticket in die Fan-Zone am Trafalgar-Square vorzudringen.