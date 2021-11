Krawalle in Den Haag : Randalierende verbrennen Velos und werfen Steine

Nach den Ausschreitungen in Rotterdam ging es am Samstagabend in Den Haag mit Krawallen weiter. Mindestens eine Person wurde festgenommen.

1 / 4 Ausschreitungen in Den Haag: Velos und andere Gegenstände werden in Brand gesetzt. (20. November 2021) Screenshot Twitter Freitagabend: Der Protest in Rotterdam eskaliert. Killian Lindenburg/ANP/dpa Es wird von Verletzten und brennenden Polizeiautos berichtet. AFP

Darum gehts Bereits am Freitagabend eskalierten in Rotterdam Corona-Massnahmen-Proteste.

In Den Haag zündeten am Samstagabend Menschen Velos an und bewarfen die Polizei mit Gegenständen.

Eine Person wurde festgenommen.

Erneut ist in den Niederlanden eine Demonstration gegen die neuen Corona-Beschränkungen der Regierung in Krawallen ausgeartet. Hunderte Menschen setzten am Samstagabend in Den Haag Velos in Brand und bewarfen Polizisten mit Steinen und anderen Gegenständen, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Mindestens ein Mensch wurde festgenommen.

Bereits am Vorabend war es bei einer Protestkundgebung zu Ausschreitungen gekommen. Randalierer bewarfen Polizisten und Feuerwehrleute mit Steinen und setzten Elektro-Roller in Brand. Nach Angaben der Polizei wurden an verschiedenen Orten Brände gelegt und Feuerwerkskörper gezündet.

Polizisten gaben Schüsse ab. Mindestens sieben Menschen wurden verletzt, zwei davon erlitten Schusswunden. Dutzende Menschen wurden festgenommen. Der Bürgermeister von Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, sprach von einer «Orgie der Gewalt».

In den Niederlanden gilt wegen steigender Corona-Infektionszahlen seit einer Woche wieder ein Teil-Lockdown. Die Bürger dürfen sich nur mit maximal vier weiteren Menschen in ihren Wohnungen treffen, Arbeitnehmer sollen möglichst im Homeoffice arbeiten. Geschäfte müssen früher schliessen.

Hast du oder hat jemand, den du kennst, Mühe mit der Coronazeit? Hier findest du Hilfe: BAG-Infoline Coronavirus, Tel. 058 463 00 00 BAG-Infoline Covid-19-Impfung, Tel. 058 377 88 92 Dureschnufe.ch, Plattform für psychische Gesundheit rund um Corona Safezone.ch, anonyme Onlineberatung bei Suchtfragen Branchenhilfe.ch, Ratgeber für betroffene Wirtschaftszweige Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Dargebotene Hand, Sorgen-Hotline, Tel. 143

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!