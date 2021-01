Joe Bidens Amtseinführung : Randalierer nicht erwünscht – Airbnb storniert Buchungen

Einige Capitol-Randalierer übernachteten in Airbnb-Wohnungen in Washington. Zu Joe Bidens Amtseinführung dürfte sich diese Situation wiederholen. Darum hat der Wohnungsvermittler jetzt Massnahmen getroffen.

Der Boden mit Blättern übersät, Zigarettenstummel und Essensverpackungen lagen überall verstreut, diverse Güter wurden mitgenommen: So sah das Capitol nach den Krawallen vom 6. Januar aus.

Der Online-Wohnungsvermittler Airbnb setzt für die Woche der Amtseinführung des neuen Präsidenten Joe Biden Buchungen in und um Washington über sein Portal aus. Bereits getätigte Reservierungen würden storniert und neue Reservierungen blockiert, erklärte das Unternehmen am Mittwoch. Airbnb reagiert damit auf eine Forderung der örtlichen Behörden, die nach dem Sturm auf das Capitol vor einer Woche die Menschen gebeten hatten, der Amtseinführung am 20. Januar fernzubleiben.