Ebikon – Randalierer wütet vor Gemeinde und zerstört Scheiben

Ein Mann randalierte am Dienstagabend vor der Gemeinde Ebikon. Er warf dabei Gegenstände in Richtung der Verwaltung und zerstörte eine Scheibe.

In der Befragung habe er angegeben, unzufrieden mit der Gemeinde gewesen zu sein, sagt der Mediensprecher der Luzerner Polizei.

Vor der Gemeindeverwaltung in Ebikon randalierte am Dienstagabend ein Mann.

«Als ich den Krach gehört habe, bin ich erschrocken», sagt der News-Scout. Der Rentner wohnt nahe der Gemeindeverwaltung in Ebikon. Er und seine Frau gingen daraufhin nach draussen, um herauszufinden, was los war. Der Krach, den sie hörten, kam von einem Mann, der gestern vor der Gemeindeverwaltung randalierte. «Der Mann im rosa Hemd warf Gegenstände, unter anderem einen Mülleimer, gegen die Scheibe und schrie herum», erzählt der Rentner. Jedes Mal, wenn er etwas gegen die Scheibe geworfen habe, rief er laut dem News-Scout: «Rassisten, Pädophile». Eine Scheibe der Gemeindeverwaltung ging zu Bruch.

Der Randalierer war unzufrieden mit der Gemeinde

Bei der Gemeinde Ebikon ist der Randalierer nicht ganz unbekannt, wie sie auf Anfrage mitteilt. Roland Beyeler, Kommunikationsbeauftragter der Gemeinde sagt: «Der Mann wollte sich kurz nach 17 Uhr, als die Gemeinde bereits geschlossen war, Zutritt zur Verwaltung verschaffen.» Die Mitarbeiter der Gemeinde hätten ihn danach darauf hingewiesen, dass sie ihn am nächsten Tag gerne wieder empfangen würden. «Daraufhin ist der Mann ausgerastet», so Beyeler.

«Wichtig, dass niemand verletzt wurde»

Urs Wigger, Mediensprecher der Luzerner Polizei bestätigt den Einsatz auf Anfrage. «Der Mann hat drei Scheiben beim Gemeindehaus eingeschlagen, indem er Abfalleimer gegen die Scheiben geworfen hat.», so Wigger. Die Polizei habe den Mann daraufhin vorläufig festgenommen und einvernommen. «Der Mann gab als Motiv an, dass er unzufrieden mit der Gemeinde Ebikon gewesen sei.» Der Randalierer war laut Wigger bei der Tat alkoholisiert. Laut dem Mediensprecher zog sich der Iraker bei seinem Wutausbruch eine leichte Verletzung an der Hand zu, ansonsten entstand nur Sachschaden.