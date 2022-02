Zürich - Randaliert und Polizei attackiert – Juso sieht Gegendemo als «Erfolg»

Mitglieder des linken wie auch des rechten Lagers zogen am Samstag randalierend durch Zürich. Auf Social Media wird die Gewaltbereitschaft beider Lager stark kritisiert.

Am Samstag kam es unter anderem zu Angriffen auf die Polizei. 20min/News-Scout

Darum gehts Massnahmengegner und -gegnerinnen marschierten am Samstag durch die Innenstadt, darunter waren auch Mitglieder der rechtsextremen Szene.

Das linke Lager rief zur Gegendemo auf. Es kam zu Ausschreitungen und Sachbeschädigungen.

Während die Juso Schweiz die Gegendemo als grossen Erfolg feiert, sorgt die Gewaltbereitschaft der Demonstrierenden für Kritik.

Es sind wüste Szenen, die sich am Samstag in der Zürcher Innenstadt abspielten. Bei den unbewilligten Demos des linken wie auch des rechten Lagers kam es zu massiven Ausschreitungen und Sachbeschädigungen. Für Juso-Chefin Ronja Jansen ist die Gegendemo der Linken trotzdem ein Erfolg. «Die Linke konnte an diesem Tag verhindern, dass die Neo-Nazis eine Plattform für ihre Ideologie bekamen», sagt Jansen gegenüber 20 Minuten.

Sie selbst sei bei den Protesten dabei gewesen, jedoch nicht in den Ausschreitungen involviert. Sie betont: «Ich verurteile jegliche Art von Gewalt, doch ich bin froh, dass es Menschen gab, die uns vor den gewalttätigen Neo-Nazis geschützt haben, die am Hauptbahnhof in die friedliche Menge gerannt sind.»

Die Handlungen der Linken seien nicht mit der Gefährlichkeit der Neo-Nazis vergleichbar. «Wir demonstrieren für die Grundrechte der Menschen, während die anwesenden Neo-Nazis ihre gefährliche Ideologie verbreiten wollten. Diese ist für uns als Gesellschaft ein wesentlich grösseres Problem als Sachbeschädigung, die ich ebenfalls ablehne.» Auf Twitter bedankt sich Jansen bei allen «Antifaschist*innen, die heute ein starkes Zeichen gesetzt haben».

Der Tweet der Juso-Chefin sorgt für Kritik. Ein User schreibt: «Ich bin für freie Meinungsäusserung gegen Faschismus. Aber so geht das nicht. Wo bleibt die Distanzierung von dem, was sich da abgespielt hat? Massnahmenkritische Demos verurteilen, aber dies gutheissen ist fragwürdig.» Und ein anderer Nutzer meint: «Sie gratulieren einer radikalen linksorientierten Gruppierung, die Sachbeschädigungen und Gewaltanwendungen tolerieren und in grosser Zahl auch ausüben. Schämen Sie sich.»

Ähnlich sieht es Benjamin von Falkenstein, Vize-Präsident der Jungliberalen Basel: «Gewalt darf niemals verharmlost und gerechtfertigt werden. Auch wenn es grundsätzlich richtig ist, sich gegen Rechtsradikale zu wehren, sind die Gewaltbereitschaft und Randale des linken Lagers gegenüber der Polizei nicht entschuldbar.»

«Die Situation war heikel»

Massnahmenkritiker und -kritikerinnen kündigten für den Samstagnachmittag auf den sozialen Medien eine Demonstration gegen die Corona-Massnahmen an. Als Gegenreaktion wurde in der Folge schweizweit zu einer Demonstration mit dem Titel «Zürich Nazifrei – rechten Aufmarsch verhindern» aufgerufen. Es kam zu Ausschreitungen. Unter anderem zeigt ein Video, wie Polizistinnen und Polizisten von den Demonstrierenden am Limmatquai angegriffen werden.

Bei der Stadtpolizei Zürich hat man Kenntnis von dem Vorfall. Wie Medienchefin Judith Hödl auf Anfrage sagt, gelang es Demonstrierenden aus der linken Szene, zuvor eine Blockade der Polizei zu durchbrechen und das Limmatquai entlangzulaufen. Um ein Aufeinandertreffen der verschiedenen Gruppierungen zu verhindern, habe man unter anderem Wasserwerfer einsetzen müssen.

Mehrere Patrouillen seien dabei per Zufall in den Demonstrationszug der linksautonomen Szene geraten und von den Teilnehmenden attackiert worden. «Die Situation war heikel. Die betroffenen Polizisten und Polizistinnen zogen sich zurück. Weitere Kollegen und Kolleginnen vor Ort hatten die Situation aber unter Kontrolle und konnten die Gruppe schliesslich zurückzudrängen», sagt Hödl.

Am Samstag wurden insgesamt 41 Personen festgenommen, darunter ein Jugendlicher. Drei Personen werden wegen Gewalt und Drohungen der Staatsanwaltschaft zugeführt. Drei Polizisten wurden leicht verletzt.

