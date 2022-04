Back to the Future – Range Rover nimmt uns mit auf eine Zeitreise

Nur wenige Autos werden so kultisch verehrt wie der klassische Range Rover. Als erstes Fahrzeug von insgesamt zehn Ur-Range-Rovern der Reborn-Serie wurde nun ein Zweitürer aus dem Jahr 1978 in Bahama-Gold komplett überholt.

Damals waren die Motoren gross, die Leistungsausbeute hingegen dürftig: Unter der Haube steckt ein in Neuzustand versetzter Rover-V8 mit 3,5 Liter Hubraum, der lediglich 135 PS und 251 Newtonmeter via Viergang-Schaltung an alle vier Räder schickt. Und wie es sich für einen Range gehört, gibt es zusätzlich zum Allradantrieb noch eine Geländereduktion und ein sperrbares Mittendifferenzial. Willkommen in der Zukunft, Klassiker.