«Overtourism»

Ranger verhindern, dass Gäste Badetuch an Badetuch liegen

Sommerferien in den Schweizer Bergen: Damit die beliebtesten Ausflugsziele nicht überrannt und die Corona-Regeln eingehalten werden, sorgen Ranger und Gästebetreuer für Abstand und Ordnung.

Die «Corona Taskforce» der Bündner Ferienregion hat entschieden, am Lido Ranger einzusetzen. Die «Heidsee Ranger» sind am «sommerlichen Hotspot» hauptsächlich für die Gästebetreuung zuständig und haben keinen Schutzauftrag wie im Nationalpark.

Gäste in die Pflicht nehmen

In der Nutzung des Alpsteins durch Wanderer und Tagesgäste sei ein deutlicher Wandel festzustellen, schrieb die Standeskommission zu Ferienbeginn. Wildes Campieren sei nicht erlaubt. Man wolle am Seealpsee keine campingplatzähnlichen Zustände. Toleriert wird Biwakieren mit einfachen Zelten, falls es die zuständigen Sennen erlauben.

«Wir wollen mit Gästebetreuern die Tagestouristen auf die Probleme aufmerksam machen», sagte Buob. Es werde am Seealpsee aber keinen Niederflurcontainer geben oder alle 50 Meter einen Abfallkübel wie am Limmatquai in Zürich. «Wir wollen, dass die Gäste ihren Abfall wieder mitnehmen», so Buob. Ausserdem werde mit Hinweistafeln und Mitteilungen in den Sozialen Medien versucht, die Gäste für den Schutz der Natur- und Kulturlandschaft zu sensibilisieren.