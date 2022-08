Sinkender Pegel: Ranger ziehen die 5. Leiche aus dem Lake Mead

Erneut haben Ranger am Lake Mead eine gruselige Entdeckung gemacht. Weil der Wasserpegel immer weiter sinkt, wurde nun die bereits fünfte Leiche dieses Jahr aus dem See geborgen.

1 / 13 Der Stausee Lake Mead in der Nähe von Las Vegas hat momentan einen sehr niedrigen Wasserstand. AFP Wegen des sinkenden Wasserpegels gibt der See nun vieles, das lange verborgen war, frei. AFP Innert wenigen Monaten sind so bereits fünf Leichen entdeckt worden. AFP

Darum gehts Im Lake Mead haben US-Ranger erneut eine Leiche gefunden.

Es ist bereits die fünfte dieses Jahr.

Die menschlichen Überreste kommen durch den sinkenden Wasserstand ans Licht.

Im Lake Mead unweit vom Gambler-Paradies Las Vegas wurden erneut menschliche Überreste gefunden. Die Leiche kam wegen des sinkenden Wasserspiegels zum Vorschein und wurde in der Montagnacht am Badestrand von Rangern entdeckt, wie «USA Today» berichtet. Der See liegt sowohl im Bundesstaat Arizona wie auch in Nevada.

Diverse Funde seit Jahresbeginn

Es ist nicht die erste Leiche dieses Jahr, die im See entdeckt wurde. Mehrere menschliche Überreste, Dutzende von gesunkenen Booten, Müll und Kinderwagen wurden diesen Sommer bereits am Rande des Sees gefunden, da der Wasserstand auf dem niedrigsten Stand seit der ersten Befüllung des Stausees ist.

Am 1. Mai wurde in der Nähe des Hemenway Harbor ein Fass mit menschlichen Überresten gefunden, das laut Polizei vermutlich in den 1970er- oder 1980er-Jahren entsorgt worden war. Nur eine Woche später entdeckten Stand-up-Paddler weitere Überreste an der Küste. Teile von menschlichen Überresten wurden zudem am 25. Juli in der Gegend von Boulder Beach gefunden. Ein vierter Fund ereignete sich zudem Anfang August.

Wassermenge zusätzlich beschränkt

Die Ankündigung vom Dienstag erfolgte, nachdem Bundesbeamte bekannt gegeben hatten, dass Arizona und Nevada angesichts der schweren und anhaltenden Dürre weniger Wasser aus dem Colorado River entnehmen können. Der Lake Mead ist der grösste von Menschenhand geschaffene Stausee des Landes und dient als wichtige Wasserquelle für den Colorado River.

Der Wasserstand des Lake Mead ist in der Hitzewelle auf weniger als ein Viertel gesunken. Sinkt der Pegel weiter, besteht die Gefahr, dass nicht mehr genug Wasser fliesst, um am Hoover-Damm an der Grenze zwischen Nevada und Arizona Wasserkraft und damit Strom zu erzeugen.