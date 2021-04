Frauenfeld - Rangiertraktor knallt in Prellbock und entgleist

Ein News-Scout bemerkte am Donnerstag kurz nach 10 Uhr eine entgleiste Lokomotive beim Paketzentrum der Post in Frauenfeld. Kurz danach seien auch die Polizei und die Feuerwehr vor Ort gewesen. Was genau passierte, wusste die Frau nicht. Sie sagte nur, es habe daneben ein zweites Gleis, das von Personenzügen genutzt wird und kein Rangiergleis sei, wie das andere. Die vorbeifahrenden Personenzüge hätten die Unfallstelle deutlich langsamer passiert als sonst üblich.

Michael Roth, Sprecher der Kantonspolizei Thurgau, kann aufklären: «Gegen 10 Uhr ist ein Rangiertraktor entgleist. Er fuhr zuvor in einen Prellbock.» Durch die Wucht entgleiste das rund 40 Tonnen schwere Gefährt. Es sei niemand verletzt worden, so Roth. Für die Bergung des Rangiertraktors brauche es einen Schwerlast-Kran. Man wolle das Fahrzeug so schnell wie möglich wieder aufs Gleis stellen. Denn auch am Donnerstagnachmittag war das Gleis durch die Entgleisung teilweise noch blockiert und die Logistik beim Paketzentrum in Frauenfeld somit noch beeinträchtigt.