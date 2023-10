Rangliste «Forbes»: So viel kassieren die bestbezahlten Fussballer

Fast 240 Millionen Franken. So viel Geld verdient Fussball-Superstar Cristiano Ronaldo gemäss dem «Forbes»-Magazin 2023. Die Zeitschrift veröffentlichte die Liste der bestverdienenden Fussballer weltweit. Vor einem Jahr stand Kylian Mbappé noch an der Spitze, der Portugiese verdrängte ihn jedoch dank seines neuen Gehalts in Saudiarabien bei Al-Nassr. Auch Neymar (Al-Hilal) und Lionel Messi (Inter Miami) liegen neu vor dem Franzosen. Immerhin: Mbappé ist noch immer der bestbezahlteste Fussballer in Europa.