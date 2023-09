Die 100 besten Pizzerien 2023

Pizza-Lovers aufgepasst! Ein neues Ranking hat soeben die hundert besten Pizzerien der Welt 2023 gekürt. Kaum überraschend: 47 der 100 weltbesten Pizzerien liegen in Italien – darunter auch die Top 3. Dennoch hat es kein Restaurant aus Neapel, dem Geburtsort der Pizza, aufs Siegertreppchen geschafft. Auch spannend: Zu den zehn besten Pizzerien zählen Restaurants aus Spanien, Japan, den USA und Dänemark.

Welches ist deine Lieblingspizza? Ich bevorzuge Pizza Margherita. Ganz ehrlich: Pizza Hawaii. Quattro Formaggi – ich liebe Käse. Diavola – Hauptsache scharf! Pizza Funghi. Ob mit Salami oder Schinken: bitte mit Fleisch. Am liebsten Calzone. Kein Witz: Ich mag keine Pizza. Eine andere.

Das Ranking Top100Pizza wird jedes Jahr vom unabhängigen Projekt «The Best Chef» erstellt, welches im Jahr 2015 von Joanna Slusarczyk und Cristian Gadau gegründet worden ist. An der Abstimmung beteiligen sich Gastronomieexperten und Branchenprofis aus der ganzen Welt – alle mit dem Ziel, die beste Pizzeria zu finden.

Platz 1: Pepe In Grani in Caiazzo, Italien

Aufs Siegerpodest hat es Franco Pepe mit seiner Pizzeria Pepe in Grani geschafft. Das im Jahr 2012 eröffnete Restaurant liegt in der Gemeinde Caiazzo in der Region Kampanien. Der Italiener stammt aus einer Bäckerfamilie und hat sein Können von seiner Familie gelernt. Sein Geheimrezept: seine eigene, einzigartige Mehlmischung, lokale Zutaten und viel Gastfreundschaft.

Platz 2: I Masanielli in Caserta, Italien

Was vor über 20 Jahren als kleiner Familienbetrieb mit Take-away-Pizza begonnen hat, hat die Pizzeria I Masanielli in diesem Jahr auf den zweiten Platz im Ranking katapultiert. Die Pizzeria befindet sich in der Stadt Caserta, ebenfalls in der Region Kampanien. Der grösste Stolz von Besitzer Francesco Martucci? Die dreifach belegte Pizza Futuro di Marinara.

Platz 3: Pizzarium in Rom, Italien

Der dritte Platz geht an Gabriele Bonci und das Pizzarium in Rom. Auch er setzt auf selbst hergestelltes Mehl – heute wird es auf 60 Hektaren angebaut. Seine Rezepte ändern sich je nach Jahreszeit und Lust und Laune. Jede Pizza basiert jedoch auf Margherita, Pizza Bianca oder Kartoffeln. Seine Auftritte in verschiedenen Fernsehsendungen und seine bekannte Pizzeria haben ihm den Spitznamen «König der römischen Pizza» eingebracht.

Plätze 4 bis 10: Pizzerien von Spanien bis nach Japan

In den Top 10 wird es internationaler: Auf Platz 6 schafft es eine Pizzeria aus Barcelona, Tokio ist gleich zweimal vertreten und auch Pizzerien aus Kopenhagen und dem amerikanischen Jersey City gehören zu den Favoriten 2023.

Platz 4: I Tigli, San Bonifacio (Verona), Italien pizzeriaitigli.it Platz 5: 180 Grammi Pizzeria Romana in Rom, Italien 180gpizzeriaromana.com Platz 6: Sartoria Panatieri in Barcelona, Spanien sartoriapanatieri.com