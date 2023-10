Ranking: Das Matterhorn gehört zu den beliebtesten Naturwundern

Platz 9: die Cliffs of Moher in Irland. Die bekannten Klippen an der Westküste der irischen Hauptinsel sind im Sommer eine stark besuchte Touristenattraktion. Die Klippen ragen an vielen Stellen nahezu senkrecht aus dem atlantischen Ozean und erstrecken sich über mehr als acht Kilometer. Am Südende, dem Hag’s Head, haben sie eine Höhe von ungefähr 120 m, nördlich des O’Brien’s Tower erreichen sie sogar 214 m.

In den Top 10 landen dabei einige der faszinierendsten Orte unseres blauen Planeten. Und zwischen den Arches National Park in den USA und das Great Barrier Reef in Australien hat es auch ein Naturwunder aus der Schweiz geschafft: Das Matterhorn landet auf Platz 5. Unter den Bergen, die sich in der Liste finden, konnte einzig der Tafelberg (Table Mountain) in Kapstadt in Südafrika den berühmten 4000er-Gipfel im Kanton Wallis ausstechen. Den weltberühmten höchsten Berg der Welt – den Mount Everest – überflügelt «z’Horu» im Ranking hingegen. Mehr erfährst du in der Bildstrecke.