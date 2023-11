Ranking: Das sind die besten Skigebiete der Welt – Zermatt ganz weit vorne

Die Sonne scheint, dein Blick ruht auf den Alpen – die Piste ruft. Wenn dein liebstes Skigebiet Zermatt heisst, kannst du dich freuen. Denn die Schweizer Ski-Perle hat es auf den dritten Platz der besten Skigebiete der Welt geschafft. Das zeigt eine Bewertung des «The World Skiing Index» , in dem jährlich die besten Skiregionen ausgezeichnet werden.

Mit in die Untersuchung eingeflossen sind zum Beispiel die Pistenkilometer, die Anzahl der Skilifte, die Zahl der Skischulen und die Kosten für eine Tageskarte für Erwachsene während der Hauptsaison.

Zermatt auf Platz 3

Zermatt schafft es auf eine Gesamtnote von 7,84 von zehn. Im Ranking heisst es dazu: «Das Skigebiet verfügt über 15 Ski- und Snowboardschulen und drei Ausrüstungsverleihe, was es zu einem idealen Ort für Neueinsteiger in den Schneesport macht.» Weiter schreibt man über das Schweizer Bergparadies : «Mit insgesamt 360 Pistenkilometern, die von 51 Skiliften erschlossen werden, hat das Zermatt-Matterhorn seinen Besuchern viel zu bieten.» Das reicht für Platz drei, aber es geht noch besser.

Les Portes du Soleil auf Platz 2

Auf Platz zwei katapultiert sich das Skigebiet Les Portes du Soleil , das sich im Südosten Frankreichs – und in der Westschweiz – befindet. Das Skigebiet erhielt eine Gesamtnote von 7,99 von zehn Punkten.

In der Untersuchung heisst es: «Mit der höchsten Anzahl an Skiliften (208), was bedeutet, dass Sie die 600 km Pisten leicht erkunden können, ist es keine Überraschung, dass es zu den besten Skigebieten der Welt zählt.» Es heisst auch: «Hier gibt es auch die meisten Bergrestaurants und Skihütten.»