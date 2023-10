Ranking: Die beliebtesten Inseln der Welt

Platz 8: Dominica, Karibik Die Insel wird auch «Naturinsel» genannt. Zu ihrer Landschaft gehören Vulkane, heisse Quellen, Wasserfälle und schwarze Sandstrände. Und: Mit dem Secret Bay in Portsmouth steht das aktuell beliebteste Hotel der Karibik auf der Insel.

Platz 9: Langkawi, Malaysia «Travel + Leisure» schreibt dazu, dass die Insel für jeden was zu bieten habe. «Strände, grossartige Restaurants, Tauchplätze und ein pulsierendes Nachtleben.»

Leserinnen und Leser des Magazins «Travel + Leisure» werden jährlich gebeten, an der «World’s Best Awards»-Umfrage teilzunehmen und damit ihre Meinung zu Reiseerlebnissen rund um den Globus zu äussern. Ausgezeichnet werden so etwa die besten Hotels, Ressorts, Städte, Kreuzfahrtschiffe, Spas, Fluggesellschaften oder Inseln.