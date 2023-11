Ranking: Hier sprechen Schweizer das beste Englisch

Das Englisch-Niveau ist in der Schweiz rückläufig. Nur in einem Kanton sind die Englischkenntnisse sehr gut.

Ranking : In diesem Kanton sprechen Schweizer das beste Englisch

1 / 10 Im Kanton Basel sprechen die Menschen laut einer neuen Studie das beste Englisch. 20min/Matthias Spicher Rang 2: Kanton Zug. Wikipedia/Baikonur/CC BY-SA 3.0 Rang 3: Zürich. 20min/Michael Scherrer

Englisch in der Schweiz: Darum gehts Die Covid-Pandemie hat junge Schweizerinnen und Schweizer im Englisch zurückgeworfen.

Männer erreichen in der Schweiz das fünfte Jahr in Folge ein höheres Englischniveau als Frauen.

Basel lässt Zürich hinter sich und belegt unter den Schweizer Städten den Spitzenplatz.

In welchem Land, das Englisch nicht als Muttersprache hat, sprechen die Menschen am besten Englisch? In den Niederlanden, heisst es im neuen Sprachstudie (siehe Box) der Firma EF Education First, die Sprachreisen und kulturelle Austauschprogramme anbietet. Die Schweiz ist im Ranking abgestürzt.

EF English Proficiency Index Die Firma EF Education First stuft mit dem «EF English Proficiency Index» die Englischkenntnisse von über 2,2 Millionen Erwachsenen in 113 Ländern ein. Das Ranking basiert auf dem «EF Standard English Test» im Jahr 2022, der vergleichbar mit dem TOEFL-Test ist, den viele englischsprachige Universitäten verlangen. 42 Prozent der Antworten sind von Frauen, 35 Prozent von Männern, 23 Prozent gaben kein Geschlecht an.

Schweiz fällt auf Platz 30

Die Schweiz ist im vierten Jahr in Folge zurückgefallen und liegt auf Platz 30, vor Honduras, Georgien und Weissrussland, hinter Hongkong, Argentinien und Nigeria. Italien ist auf Platz 35, Frankreich auf Platz 43. Die Covid-Pandemie habe junge Schweizerinnen und Schweizer im Englisch zurückgeworfen, heisst es in der Studie. Vergleicht man die Generationen in der Schweiz, haben die 31-40-Jährigen das beste Englisch.

Männer sprechen besser Englisch als Frauen

Die Männer in der Schweiz sprechen immer besser Englisch, 2019 haben sie die Frauen im Index überholt. Seither ist das Englischniveau der Männer das fünfte Jahr in Folge höher als das der Frauen, obwohl ihr Niveau in den letzten drei Jahren stärker zurückgegangen ist als das der Frauen, wie es im Ranking heisst.

Wie gut ist dein Englisch? Ich beherrsche Englisch in allen Situationen (Niveau C2) Ich kommuniziere fliessend, differenziert und praktisch fehlerfrei (C1) Ich kann meine Meinung zu vielen Themen spontan und klar ausdrücken (B2/B2+) Ich finde mich in fast allen Alltagssituationen sprachlich zurecht (B1/B1+) Ich kann mich in vertrauten Situationen mit kurzen Sätzen verständigen (A2/A2+) Ich kann einfache Fragen verstehen und beantworten (Pre A1 /A1) Ich spreche und verstehe gar kein Englisch.

Im Tessin ist das Englisch am schlechtesten

Die Deutschschweiz erzielt bessere Ergebnisse als die Romandie und das Tessin. Obwohl das Englisch-Niveau in den Deutschschweizer Kantonen sinkt: 2022 war es noch in drei deutschsprachigen Kantonen sehr hoch (Zürich, Basel-Stadt, Thurgau), jetzt nur noch in Basel-Stadt. Hier das Ranking der Kantone:

Basel-Stadt (638 Punkte, sehr gute Englischkenntnisse) Zug (595, gut) Zürich (594, gut) Aargau (584, gut) Thurgau (575, gut) Luzern (565, gut) Schwyz (565, gut) Solothurn (562, gut) Sankt Gallen (549, mittel) Graubünden (548, mittel) Basel-Landschaft (547, mittel) Bern (547, mittel) Neuenburg (531, mittel) Waadt (524, mittel) Genf (522, mittel) Wallis (519, mittel) Freiburg (506, mittel) Tessin (496, gering)

Bei den Städten liegt Basel an der Spitze, auf Platz 2 folgt Zürich, dann Bern und Luzern. In diesen Städten ist das Englisch «sehr gut». Dahinter liegen St. Gallen, Lausanne und Genf, wo die Englischkenntnisse «gut» sind.

Das sind die Top-Länder

Nur in zwölf Ländern sind die Englischkenntnisse laut Studie «sehr gut»:

Niederlande (647 Punkte) Singapur (631) Österreich (616) Dänemark (615) Norwegen (614) Schweden (609) Belgien (608) Portugal (607) Südafrika (605) Deutschland (604) Kroatien (603) Griechenland (602)