Das sind die 50 besten Hotels weltweit

Gerade mal zwei Kilometer Luftlinie trennen das gerade bekannt gegebene beste Hotel der Welt von der Schweizer Grenze: Das Passalacqua am Comer See in Moltrasio, Italien, sichert sich bei der Liste «50 Best» den Platz auf dem Siegertreppchen. Dabei ist das Etablissement erst seit Juni 2022 für Gäste geöffnet.

Die glamouröse Architektur mit Stuck und Deckengemälden stammt aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. passalacqua.it Auch die Zimmer und Suiten sparen nicht mit Prunk. passalacqua.it Im Hotel taucht man in eine vergangene Welt ein. passalacqua.it

Ursprünglich errichtet wurde die Villa von der Familie Odescalchi ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts auf den Überresten eines antiken Klosters, später lässt Graf Andrea Passalacqua sie auf den heutigen Stand erweitern. In den 25 Zimmern, die auf drei Gebäude verteilt sind, wurde an Luxus nicht gespart. Und da ist noch etwas: Der Sieger liegt so nahe an der Schweiz, dass man beinahe herüberwinken kann. Gerade mal zwei Kilometer Luftlinie trennen das Haus in Moltrasio von der Gemeinde Vacallo im Tessin.

Wer kürt die Gewinner?

Das Online-Ranking mit diversen Food- und Lifestyle-Sponsoren zeichnet bereits seit 2002 jährlich die 50 besten Bars und Restaurants aus und wird von der britischen Zeitschrift «Restaurant Magazine» organisiert. Seit 2023 werden auch Hotels gerankt.

Dazu werden rund 580 Hotelexperten und -expertinnen involviert, die Hälfte von ihnen sind Reisejournalisten und Reisejournalistinnen. Der Rest setzt sich aus Hoteliers und Luxus-Reisenden zusammen, die gemeinsam die World’s 50 Best Hotels Academy bilden. Und die ist von Europa offensichtlich ziemlich beeindruckt: 21 der 50 platzierten Hotels liegen auf dem Kontinent, eines davon auch in der Schweiz.

Die komplette Liste der Top 50 Hotels weltweit

Die Schweiz ist auch dabei

Die Schweiz liegt nicht nur nah am Gewinner, sie schafft es auch selbst auf die Liste . Auf Platz 43 klettert das Badrutt’s Palace in St. Moritz. In der berühmten Suite 501 war auch Sir Alfred Hitchcock jahrzehntelang Stammgast. Heute kann man sich – je nach gebuchtem Zimmer oder gebuchter Suite – in Badezimmern mit italienischem Marmor auf einen Tag in den Bergen vorbereiten, es sich im Spa mit Infinity-Pool gut gehen lassen oder im hauseigenen Le Restaurant mit 16 Gault-Millau-Punkten dinieren.

Badrutt’s Palace in St. Moritz schafft es auf Platz 43 der besten Hotels weltweit. badruttspalace.com Die Aussicht auf St. Moritz ist unvergleichlich. badruttspalace.com Der Pool mit Berg- und Seeblick kann sich sehen lassen. badruttspalace.com

Das 5-Sterne-Hotel ist aktuell in der Pause zwischen der Sommer-Saison (21. Juni bis 9. September) und der Winter-Saison (1. Dezember bis 2. April), dürfte aber dieses Jahr einen besonderen Ansturm erwarten.