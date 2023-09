Rankweil: Auto prallt in Motorrad – Töfffahrer auf Strasse geschleudert

Am Samstagabend gegen 18 Uhr war ein 17-jähriger Autofahrer auf der Alemannenstrasse L51 in Rankweil (A), unweit der Schweizer Grenze, in Richtung Ortszentrum unterwegs. Wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg am Sonntag mitteilte, bog der Autofahrer an der Kreuzung zur Ringstrasse links ab und übersah dabei laut eigenen Angaben ein von links kommendes Motorrad.